В РФ предложили дать кинотеатрам отсрочку по уплате аренды и кредитов

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Комитет Совфеда по экономической политике предложил дать российским кинотеатрам отсрочку по уплате кредитов, аренды и коммунальных платежей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в понедельник письмо с соответствующей инициативой будет направлено помощнику президента РФ Максиму Орешкину.

В документе, который подписан главой комитета СФ Андреем Кутеповым, указывается, что такие меры предлагается ввести из-за невозможности параллельного импорта в отношении фильмов.

Предполагается, что субсидии и отсрочки по кредитам, аренде и коммунальным платежам должны действовать до тех пор, пока Минкульт РФ "не согласует механизмы нормального функционирования отрасли со всеми ее участниками единогласно".

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект, которым вводится прямой запрет на аудио- и видеозапись фильмов в кинотеатрах и их фрагментов. Также документ дополнительно вводит в правовое поле понятие "кинотеатр", ранее отсутствовавшее в законодательстве.

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