Букмекеры начали принимать ставки на получение "Оскара" фильмом "Собибор"

Фото: кадр из фильма "Собибор", режиссер Константин Хабенский
Букмекеры начали принимать ставки на результат, который покажет фильм Константина Хабенского "Собибор" на премии "Оскар".
Эксперты невысоко оценивают шансы российского фильма. 58% опрошенных считают, что фильм даже не номинируют в категории "Лучший фильм на иностранном языке", рассказал аналитик портала "Рейтинг букмекеров" Николай Соловьев Агентству "Москва". Коэффициент на включение "Собибора" в шорт-лист составляет 2,2, на победу – 20.
Картина основана на реальных событиях и рассказывает о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти Собибор. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский. Эта работа стала дебютом для Константина Хабенского в роли режиссера.
Ранее кинокритик журнала Esquire Егор Москвитин заявил радиостанции "Москва FM", что у фильма мало шансов на победу, поскольку другие страны также выдвинули на "Оскар" фильмы о холокосте и Второй мировой войне.
"Собибор" Хабенского включен в список претендентов на "Оскар"
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