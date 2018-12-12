Клип Serebro с двойниками Кокорина и Мамаева посмотрели более миллиона человек

Фото: кадр из клипа Serebro "Пятница"

Клип группы Serebro на песню "Пятница" с двойниками футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, за сутки собрал на YouTube более миллиона просмотров.

В музыкальном видеоролике также есть другие медиаперсоны уходящего года, чьи имена не раз обсуждали в СМИ и в социальных сетях. В частности, кроме двойников Мамаева и Кокорина в клипе есть рэперы Face и Элджей, а также пара из Солсбери – Баширов и Петров.

В новом видео снялся старый состав группы – Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова и Ольга Серябкина. Последняя еще в ноябре объявила о том, что покидает коллектив. Несколько недель назад стало известно, что две другие участницы группы также решили заняться сольными проектами.

В начале октября Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались в одном из московских кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком. Позже выяснилось, что за пару часов до этого футболисты избили на парковке водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Футболисты обвиняются в побоях и хулиганстве.

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Мамаеву и Кокорину на два месяца. Следствие настаивало на том, что на свободе подозреваемые могут повлиять на свидетелей.