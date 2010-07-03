В "Гараже" представят огромную модель современного мира из скотча

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Фото: Numen/For Use
Этой осенью часть Атриума музея "Гараж" займет новый проект выставки "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100″ – масштабная биоморфная инсталляция группы Numen/For Use, созданная из целлюлозного скотча.
Архитектура этой полупрозрачной ризоматической конструкции подсказана природными структурами и позволяет посетителям перемещаться внутри пространства, напоминающего щупальца или коконы. Numen/For Use создают подобные инсталляции по всему миру; "Оклеим Москву" будет сделана из 900 квадратных метров биоразлагаемой ленты – нового материала, который был разработан немецкой компанией Compostella в сотрудничестве с художниками.
"Оклеим Москву" – это своего рода модель современного мира с его внутренними связями и горизонтальным (а не вертикальным) ветвлением. С другой стороны, эта многослойная самонапряженная конструкция – воплощение Другого – биоморфный, органический мир с мягкими стенами и нестабильным основанием, среда, дающая ощущение неопределенности. В этом непривычном пространстве кто-то почувствует себя неуверенно и отнесется к новому опыту скептически. Для кого-то этот опыт сравним с возвращением в детство: само пространство, как будто созданное для того, чтобы по нему кататься и ползать на четвереньках, подталкивает к игре и беспечности.
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