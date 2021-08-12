Актер из сериала "Татьянин день" признался в наличии редкого заболевания

Фото: instagram.com/vadimkolganov
Российский актер Вадим Колганов, известный по ролям в сериалах "Татьянин день" и "Десантура", признался, что уже давно страдает одной из форм эпилепсии.
Артист рассказал, что болезнь впервые дала о себе знать, когда он проходил службу в армии.
"Однажды в армии с утра была дана команда "Подъем". Я услышал ее, но не мог встать, завести свой организм. Мне казалось, будто я в какой-то коробке", – поделился Колганов в эфире канала "Россия 1".
По его словам, обычно недуг проявляется в стрессовые моменты, но сейчас это стало происходить намного реже, чем в молодые годы.
Ранее актер сериала "Побег" Вентворт Миллер рассказал, что у него диагностировали аутизм. По его словам, заболевание было неофициально обнаружено еще год назад, но позже врачи подтвердили опасения. 49-летний артист признался, что о данном недуге знает очень мало.
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