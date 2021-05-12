Группа "Зодчие" выступит с концертом в Москве

Фото: Михаил Максимов
Группа "Зодчие" выступит на сцене клуба Magnus Locus 15 мая. В этот вечер музыканты представят концертную программу нового альбома "Глядь!".
Название концерту дала композиция из альбома "Злобные старикашки", выпущенного в конце 2019 года. Спустя 27 лет коллектив вернулся на большую сцену, музыкантам удалось воссоздать группу с новыми песнями.
По словам создателя группы, песня "Глядь!" была выбрана в качестве заглавной композиции новой концертной программы неслучайно.
"Это одна из главных песен альбома "Злобные старикашки". Формально слово "глядь" совершенно безобидное, но каждый его может трактовать в меру своей испорченности или же, наоборот, исправленности, – говорит лидер "Зодчих" Юрий Давыдов.
В концерте "Глядь!" к песням с нового альбома и легендарным хитам группы 80-х годов добавятся новые композиции, над которыми музыканты сейчас работают в студии. В числе новинок зрители услышат песни "Руки в боки" и "Мужчины с пробегом". Атмосфера концерта, по словам Юрия Давыдова, будет камерной: из-за небольшой вместимости клуба и ограничительных мер попасть на него смогут не все.
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