"Роскосмос" стал партнером "Нашествия"

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

"Роскосмос" впервые выступит партнером рок-фестиваля "Нашествие".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин подтвердил ИА "НСН", что ведущие предприятия холдинга представят на поле фестиваля свои космические разработки для гостей со всей страны.

На площадке фестиваля разместят тематический выставочный павильон, посетители которого смогут в прямом эфире увидеть запуск ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС. Также в программе фестиваля заявлены экспозиция с уникальными артефактами, макетами аппаратов и первым луноходом, виртуальные космические гонки над Землей с помощью VR-технологий. Слоган предстоящего события – "Нашествие" уходит в космос!".

"Нашествие" – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России и СНГ. Впервые фестиваль прошел в 1999 году в Доме культуры имени Горбунова в Москве. Название событие получило название от серии сборников российской музыки.

Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа, интеллектуальные игры и лекции от известных людей.