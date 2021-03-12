Деятельность "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова прекращена

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Деятельность театральной организации "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова прекращена, об этом свидетельствуют данные из Единого государственного реестра юридических лиц.

Работа театральной труппы стартовала в 2012 году. Некоммерческая организация занималась развитием и популяризацией современного искусства.

Приговор по делу "Седьмой студии" был вынесен 26 июня Мещанским судом столицы. Тогда суд приговорил Кирилла Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба – 129 миллионов рублей.

Имущество фигурантов дела остается под арестом. В частности, арест наложен на автомобиль Skoda Octavia продюсера Алексея Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии, ювелирные украшения и денежные средства – 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.

Защита Серебренникова подчеркнула, что режиссер жалобу на приговор не подавал, однако обращение подготовили другие фигуранты дела.

Ранее фигурантов обвинили в хищении денег при реализации проекта "Платформа". Следователями установлено, что фигуранты дела завышали данные о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта. На него Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Все фигуранты обвинялись по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

