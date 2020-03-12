"Ногу свело!" представит новый альбом 13 марта

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Ногу Cвело!" представляет новый альбом "Хочу бодаться". 13 марта группа исполнит в ГлавClub Green Concert новые песни, а кроме того – все главные хиты!

"Ногу Cвело!" активна с конца 1980-х, но обороты по-прежнему не сбавляет, несмотря на занятость своего бессменного фронтмена Макса Покровского (навострившегося сочинять шлягеры для артистов калибра Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона).

Три года назад у группы вышел 13-й студийный альбом "Материки моей планеты", а этой весной музыканты вернутся в ГлавClub с презентацией 14-го. И, конечно, не обойдется без лучших песен "Ногу Свело!" разных лет – от "Хару Мамбуру" до "Из Алма-Аты".