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Москва 24

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Культура

10:41

"Ногу свело!" представит новый альбом 13 марта

культура концерты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Ногу Cвело!" представляет новый альбом "Хочу бодаться". 13 марта группа исполнит в ГлавClub Green Concert новые песни, а кроме того – все главные хиты!

"Ногу Cвело!" активна с конца 1980-х, но обороты по-прежнему не сбавляет, несмотря на занятость своего бессменного фронтмена Макса Покровского (навострившегося сочинять шлягеры для артистов калибра Аллы Пугачевой и Иосифа Кобзона).

Три года назад у группы вышел 13-й студийный альбом "Материки моей планеты", а этой весной музыканты вернутся в ГлавClub с презентацией 14-го. И, конечно, не обойдется без лучших песен "Ногу Свело!" разных лет – от "Хару Мамбуру" до "Из Алма-Аты".

Когда: 13 марта
Где: ГлавClub Green Concert

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