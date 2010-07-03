Специальную мастерскую создали для реставрации поврежденной картины Репина

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Специальную мастерскую создали для реставрации поврежденной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", рассказала в интервью "Российской газете" директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"На сегодня мы полностью закончили создание специальной мастерской для реставрации этой картины. Ждем специального реставрационного стола, без которого реставраторы не могут приступить к работе", – отметила Трегулова.

Специалистам предстоит сначала устранить повреждения, а затем продублировать картину на другой холст. Директор Третьяковки не смогла сказать, когда будет окончена работа реставраторов.

Инцидент произошел 25 мая 2018 года. Мужчина несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После анализа картины реставраторами был сделан вывод, что восстановить произведение без дублирования холста невозможно.

Житель Воронежа Игорь Подпорин, повредивший картину, частично признал вину. Мужчина обвиняется в повреждении особо ценного объекта культурного наследия, ему грозит до шести лет тюрьмы.