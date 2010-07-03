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18:51

В Минкультуры назвали провалом ситуацию с прокатом "Гурвинека"

культура

18:51

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Фото: кадр из мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", режиссер Инна Евланникова, Мартин Котик

В Минкультуры назвали провалом ситуацию вокруг мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра".

"Это стало не частью продуманной рекламной кампании этого релиза, не изощренным пиаром, а настоящим, классическим провалом", – цитирует "Интерфакс" руководителя департамента кинематографии Ольгу Любимову.

По ее словам, продюсеры и дистрибьюторы пытались решить проблему, но компромисс найден не был. "Это не первый случай, когда вокруг той или иной даты устраивается настоящая свалка", – резюмировала Любимова.

В начале марта несколько крупных киносетей пригрозили отказаться от показа "Гурвинека" из-за того, что Минкульт решил отложить премьеру потенциально более кассового иностранного мультфильма "Королевский корги". Мультфильм пропал из афиш "Каро", "Синема Парк" и "Кронверк Синема". Но ведомство от своего решения все же не отказалось. В итоге "Гурвинек" собрал в прокате в 1,5 раза меньше прогнозов.

По мнению экспертов, "Гурвинек" рассчитывал на лояльность рынка. Однако он ее не получил по стечению обстоятельств и из-за накопившегося негодования кинотеатров таким регулированием рынка.

культура

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