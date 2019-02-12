Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 19:34

Самую первую серию "Игры престолов" полностью переснимали

культура кино

12 февраля, 19:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: hbo.com

Оригинальный пилотный эпизод сериала "Игра престолов" значительно отличался от того, что в итоге увидели зрители. Почти всю серию – около 90 процентов – пришлось переснимать, сообщает CBR.

В оригинальном сценарии было указано, что рейнджеру Ночного дозора Уиллу удалось подслушать, как белые ходоки разговаривали и молились. Также в первоначальном варианте пилотного выпуска были беседы пьяных Джона Сноу и Тириона Ланнистера.

Серсея Ланнистер в первом варианте пилотной серии тайно проследовала за Робертом Баратеоном и Эддардом Старком в крипту Винтерфелла и сожгла перо, которое Роберт оставил в руке статуи Лианны Старк.

Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в свет весной этого года. Первая серия сезона будет выпущена 14 апреля.

На прошлой неделе телекомпания HBO опубликовала снимки героев финального сезона сериала. На них изображены главные персонажи – Джон Сноу (Кит Харингтон), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Санса Старк (Софи Тернер) и другие ключевые фигуры.

Сериал решили продлить еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. На съемочной площадке были замечены актеры, чьи персонажи умерли еще в первом сезоне – Шон Бин и Джейсон Момоа. Эпизод с ними покажут после завершения сериала.

культура кино

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика