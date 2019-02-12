Самую первую серию "Игры престолов" полностью переснимали

Фото: hbo.com

Оригинальный пилотный эпизод сериала "Игра престолов" значительно отличался от того, что в итоге увидели зрители. Почти всю серию – около 90 процентов – пришлось переснимать, сообщает CBR.

В оригинальном сценарии было указано, что рейнджеру Ночного дозора Уиллу удалось подслушать, как белые ходоки разговаривали и молились. Также в первоначальном варианте пилотного выпуска были беседы пьяных Джона Сноу и Тириона Ланнистера.

Серсея Ланнистер в первом варианте пилотной серии тайно проследовала за Робертом Баратеоном и Эддардом Старком в крипту Винтерфелла и сожгла перо, которое Роберт оставил в руке статуи Лианны Старк.

Финальный сезон "Игры престолов" выйдет в свет весной этого года. Первая серия сезона будет выпущена 14 апреля.

На прошлой неделе телекомпания HBO опубликовала снимки героев финального сезона сериала. На них изображены главные персонажи – Джон Сноу (Кит Харингтон), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Санса Старк (Софи Тернер) и другие ключевые фигуры.

Сериал решили продлить еще на один эпизод, в котором появятся умершие персонажи. На съемочной площадке были замечены актеры, чьи персонажи умерли еще в первом сезоне – Шон Бин и Джейсон Момоа. Эпизод с ними покажут после завершения сериала.