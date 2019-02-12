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12 февраля, 15:31

На выставку Фриды Кало пустят бесплатно гостей в костюмах

культура праздники досуг

12 февраля, 15:31

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Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Посетителей бесплатно и без очереди пустят на выставку Viva la Vida в Центральном выставочном зале "Манеж" в День всех влюбленных, если они будут одеты в костюмы Фриды Кало и Диего Риверы. Так сообщили организаторы выставки.

"Как нельзя кстати вспоминаются ко Дню всех влюбленных непростые, эмоциональные отношения Фриды Кало и Диего Риверы, отразившиеся в их творчестве. 14 февраля в течение всего дня посетители приглашаются принять участие в флешмобе Viva la Frida и прогуляться по выставке в образе ее главных героев – Фриды и Диего, вход для участников будет бесплатный и без очереди", – передает Агентство "Москва" сообщение организаторов.

Выставка "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера" в московском "Манеже" представляет собой уникальную экспозицию, в которой можно проследить историю их взаимоотношений, соперничество в искусстве и "непрерывную любовь-борьбу", как отмечает организация. Посетителям предложат сфотографироваться в образе на выставке и выложить фото в соцсети.

Отмечается, что авторы лучших нарядов получат памятные сувениры. За самый оригинальный образ организаторы пообещали оплатить проживание в одном из мексиканских отелей. Также 14-16 февраля на выставке будет работать beauty-зона, где гостям сделают бесплатно макияж, который носила художница Фрида Кало.

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культура праздники досуг

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