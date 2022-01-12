Директор "Ленкома" заявил, что театр не боится финансовых проверок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный театр "Ленком Марка Захарова" не боится проверок со стороны следователей, при этом в учреждении все законодательство соблюдено, сообщил директор театра Марк Варшавер.
"Никаких нарушений не было и не должно быть, потому что у нас все только по закону. Я не понимаю, о каких закупках идет речь. У нас все согласно закону. Готовы к проверке", – цитирует Варшавера ТАСС.
По словам директора театра, в ходе проверки, которая была больше года назад, нарушений не обнаружили.
"У нас год назад с небольшим была громадная проверка департамента культуры по финансам – все оказалось на высшем уровне, нас даже похвалили", – заявил Варшавер.
Говоря о сроках проверки со стороны правоохранителей, директор "Ленкома" отметил, что в настоящее время не знает, когда она будет организована и о чем идет речь.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение рассмотреть обращение журналиста, связанное с "Ленкомом" и осуществлением учреждением госзакупок.
"Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве А. А. Стрижову рассмотреть обращение журналиста, касающееся возможных попыток неправомерного завладения имуществом", – отмечается в сообщении ведомства.
Уточнялось, что собранные журналистом данные, указывающие на противоправные действия при осуществлении госзакупок, были выложены в открытые источники.
Ранее глава департамента культуры Александр Кибовский рассказал, что в театрах Москвы освоили практику COVID-free. Он предположил, что она будет развиваться и дальше с учетом ситуации с коронавирусом.
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