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12 января, 22:12

Здание театра "Сатирикон" планируют открыть в декабре

культура театр

12 января, 22:12

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Здание театра "Сатирикон" могут открыть после реконструкции в декабре 2019 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Театр "Сатирикон" приурочит к открытию после реконструкции новую постановку", − сказано в сообщении ведомства. Худрук театра Константин Райкин рассказал о своих планах на встрече с министром культуры Владимиром Мединским.

Как отметил в ходе встречи Константин Райкин, в 2019 году театр празднует юбилей: "Сатирикону" исполняется 80 лет. "Мы планируем открыть после реконструкции здание "Сатирикона" и выпустить в новом сезоне премьеру", − заявил худрук. Он также попросил главу Минкультуры оказать театру поддержку, чтобы претворить эти замыслы в жизнь.

Постановка, название которой не разглашается, будет второй премьерой "Сатирикона" в этом году. По словам Райкина, актеры надеются поставить спектакль уже на обновленной сцене.

А первой премьерой года станет спектакль "Всем кого касается" по одноименной пьесе Даны Сидерос, уточнили в пресс-службе Минкультуры. Его покажут с 3 по 5 апреля на сцене "Планеты КВН", которую труппа "Сатирикона" арендует, пока в самом театре идет реконструкция.

культура театр

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