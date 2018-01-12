Итальянского режиссера Франко Дзеффирелли обвинили в домогательствах

12 января, 15:07
Фото: AP/Anonymous
Режиссера Франко Дзеффирелли обвинили в сексуальных домогательствах.
Против 94-летнего классика итальянского кинематографа выступил американский актер Джонатон Шек. По его словам, инцидент произошел в 1993 году во время съемок фильма "Воробей". Тогда актеру было 22 года, сообщает "Газета.ру".
Сын режиссера Пиппо Дзеффирелли от лица своего отца назвал обвинения ложными и не вызывающими доверие.
"У моего отца слабое здоровье, и он не в состоянии понять эту атаку и ответить на утверждения", – добавил он.
Франко Дзеффирелли был дважды номинирован на премию "Оскар". Он работал над фильмами "Ромео и Джульетта", "Гамлет" и "Травиата".
Ранее звезду боевиков Стивена Сигала обвинили в изнасиловании повторно. А на непристойное поведение режиссера Джеймса Франко пожаловались сразу пять женщин.
Волна секс-скандалов начались в 2017 году с обвинений в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна. Затем жалобы поступили на Кевина Спейси, Оливера Стоуна, Шарля Дютуа и Дастина Хоффмана.
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