Рок-музыкант Эрик Клэптон рассказал, что теряет слух

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Британский рок-музыкант Эрик Клэптон сообщил о проблемах со здоровьем и рассказал, что опасается потерять слух. В то же время исполнитель заявил, что продолжит живые выступления.

«Единственное, что меня беспокоит сейчас, так это то, что в мои 70 я все еще могу быть профессионалом. Я имею в виду, что я теряю слух, у меня шум в ушах, мои руки с трудом работают", – подчеркнул Клэптон в интервью BBC Radio 2. Он также выразил надежду, что, несмотря на проблемы со слухом, публика по-прежнему будет посещать его концерты.

"Я надеюсь, что люди придут посмотреть на меня, даже, наверное, больше из-за того, что я – редкость, раритет", – цитирует Клэптона РИА Новости.

Помимо этого, рокер признался, что ранее у него был ряд "алкогольных привычек", включая "специальный напиток с водкой".

Отмечается, что музыкант планирует выступить в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в марте 2018 года.

Эрик Клэптон – единственный рок-музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла, как в качестве сольного исполнителя, так и в составе групп Cream и The Yardbirds.