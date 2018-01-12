Рок-музыкант Эрик Клэптон рассказал, что теряет слух

12 января, 12:46
Фото: AP/Invision/Luiz C. Ribeiro
Британский рок-музыкант Эрик Клэптон сообщил о проблемах со здоровьем и рассказал, что опасается потерять слух. В то же время исполнитель заявил, что продолжит живые выступления.
«Единственное, что меня беспокоит сейчас, так это то, что в мои 70 я все еще могу быть профессионалом. Я имею в виду, что я теряю слух, у меня шум в ушах, мои руки с трудом работают", – подчеркнул Клэптон в интервью BBC Radio 2. Он также выразил надежду, что, несмотря на проблемы со слухом, публика по-прежнему будет посещать его концерты.
"Я надеюсь, что люди придут посмотреть на меня, даже, наверное, больше из-за того, что я – редкость, раритет", – цитирует Клэптона РИА Новости.
Помимо этого, рокер признался, что ранее у него был ряд "алкогольных привычек", включая "специальный напиток с водкой".
Отмечается, что музыкант планирует выступить в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе в марте 2018 года.
Эрик Клэптон – единственный рок-музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла, как в качестве сольного исполнителя, так и в составе групп Cream и The Yardbirds.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: