Cтоличные музеи будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице утвердили список музеев, которые в этом году будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Туда вошли не только крупные выставочные комплексы, но и небольшие музейные экспозиции. В этом году любителей искусства ждут на 40 музейных площадках. Для тех, кого интересует история столицы, будут открыты музеи "Садовое кольцо" и "Дом на набережной", а также Музей обороны Москвы.

Раз в месяц можно бесплатно попасть в музеи Михаила Булгакова, Марины Цветаевой или в Мемориальный музей Александра Скрябина. Также в акции впервые участвует выставочный зал "Ковчег". Ознакомиться с полным списком можно здесь.

Как рассказали в департаменте культуры, бесплатные дни в музеях – это хороший шанс попасть на постоянные и временные экспозиции, узнать больше об истории города и страны, увидеть работы современных художников и классиков.

В новогодние каникулы в 77 музеях, подведомственных департаменту культуры Москвы, побывали более миллиона человек. Посетить в праздники можно было не только выставки и экспозиции, но и концерты, новогодние елки, лекции и мастер-классы. Причем со 2 по 7 января все они работали бесплатно.