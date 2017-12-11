Никиту Михалкова переизбрали на пост главы Союза кинематографистов России

Фото: портал Москва 24/ Игорь Иванко

Председателем Союза Кинематографистов России большинством голосов переизбрали Никиту Михалкова. Михалков возглавляет Союз кинематографистов с 1998 года.

Голосование прошло 11 декабря на Десятом съезде Союза в Большом зале Центрального дома кинематографистов, передает "Интерфакс".

Ранее в Союзе кинематографистов решили изменить устав организации. Согласно корректировке устава было решено избирать председателя организации неограниченное число раз.

Ранее в сентябре Никиту Михалкова исключили из состава попечительского совета Фонда кино. Месяцем ранее на коллегии Минкульта РФ Михалков сам изъявил желание покинуть Фонд, объяснив это тем, что чувствует "безответственность свою, и к сожалению, безответственность Фонда".