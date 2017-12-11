Михалков высказался за объединение Музея кино с Госфильмофондом

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает, что Музей кино и Госфильмофонд следует объединить.
"Я бы соединил Музей кино с Госфильмофондом, они рядом живут", – цитирует РИА Новости Михалкова. Он отметил, что не знает, как это сделать юридически. Однако Михалков назвал это целесообразным: по его мнению, должна существовать большая организация, которая хранит кино.
Музей кино открыли в октябре в павильоне № 36 на ВДНХ после ремонта, который длился с весны 2016 по осень 2017 года. В нем можно увидеть костюмы героев фильмов, фото со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, кино- и фототехнику, живопись, рукописи и другие экспонаты. Частью музея также стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна. Оборудование в кинозалах музея позволяет показывать фильмы не только с цифровых, но и аналоговых носителей – на пленке 16 и 35 миллиметров.
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