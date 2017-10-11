Российская короткометражка "Скрипка" поборется за "Оскар"

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Российский фильм режиссера Константина Фама "Скрипка" поборется за премию "Оскар". Короткометражная лента является частью проекта "Свидетели", состоящий из трех новелл, которые посвящены жертвам Холокоста.

Продюсер ленты Егор Одинцов заявил, что Американская академия кинематографических искусств и наук подтвердила участие фильма, сообщает ТАСС.

В главных ролях картины сыграли Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Маша Кинг, Михаил Горевой и другие актеры. Фильм снимали в России, США, Чехии, Белоруссии и Израиле.

В "Скрипке" рассказывается о судьбе уникального музыкального инструмента, который прошел через войну. Скрипку подарили еврейскому мальчику. Действие фильма заканчивается концертом у Стены плача, спустя много лет. В основе сюжета – история еврейских музыкантов Яновского концлагеря, которых расстреляли в 1944 году.