Пенелопа Крус признана лучшей актрисой Венецианского кинофестиваля

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Пенелопа Крус названа лучшей актрисой на 78-м Венецианском кинофестивале за роль в фильме "Параллельные матери" Педро Альмодовара. Об этом 11 сентября объявило международное жюри, возглавляемое южнокорейским режиссером Пон Джун Хо на церемонии награждения во Дворце кино.

Для актрисы это не первый опыт сотрудничества с испанским режиссером.

Лучшим актером, по мнению жюри фестиваля, стал Джон Арсилья, сыгравший главную в кинокартине "На работе. Пропавшие 8" режиссера Эрика Матти.

Ранее спецприз в программы "Недели критики", проходящей параллельно с Венецианским кинофестивалем, получил фильм "Обходные пути" режиссера Екатерины Селенкиной. Венецианская "Неделя критики" проходила в 36-й раз.

