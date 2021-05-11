Актрису, сравнившую США с нацистской Германией, предложили номинировать на "Эмми"

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Актрису Джину Карано, известную по роли Кары Дюн в сериале "Мандалорец", хотят номинировать на премию "Эмми". Об этом сообщает "Газета.ру".
С таким предложением выступила студия Disney, которая и уволила актрису после того, как та сравнила Соединенные Штаты с нацистской Германией. Она может стать претенденткой в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в "Мандалорце". Пока неясно, примут ли во внимание это предложение организаторы премии.
Ранее актер Том Круз отказался от премий "Золотой глобус", которые ему присудили в разные годы. Свое решение он объяснил тем, что в жюри Ассоциации иностранных журналистов недостаточно представлено разнообразие американского общества. До этого СМИ писали о том, что в составе 87 членов жюри нет ни одного чернокожего. Тогда организаторы пообещали исправить ситуацию.
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