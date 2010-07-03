В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину Победу в Великой Отечественной войне.

"Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика", – сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Представитель РПЦ напомнил об ответственности правителя СССР за репрессии 1930-х годов.

Митрополит также напомнил, что Сталин в 1941 году игнорировал донесения о готовящемся нападении Германии, в результате чего страна оказалась "совершенно не готовой" к войне.

"Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности", – резюмировал архиерей.

Ранее сообщалось, что более половины россиян положительно относятся к Сталину, показал опрос. Негативные чувства к руководителю Советского государства испытывают лишь 16 процентов опрошенных. Многие считают, что он действовал в интересах общества.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина, вспоминая о депортации чеченского и ингушского народов, произошедшей в 1944 году. По мнению политика, Сталин причинил чеченскому народу больше вреда, чем множество трагических событий и войн, поскольку он лишил людей родной земли.

