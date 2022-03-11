Скончался сценарист "Белого солнца пустыни" Рустам Ибрагимбеков

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Писатель и сценарист Рустам Ибрагимбеков умер в Москве в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

Там уточнили, что смерть драматурга наступила в результате продолжительной болезни.

"Ибрагимбеков будет похоронен в Азербайджане", – заявили в организации.

Рустам Ибрагимбеков родился в 1939 году. За годы творческой карьеры он написал сценарии для более чем 40 художественных кинокартин. Наибольшую известность Ибрагимбеков получил как автор сценария к фильму "Белое солнце пустыни" (1969), над которым работал в творческом тандеме с Валентином Ежовым.