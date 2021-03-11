Матвиенко и Шаганов напишут гимн для Федеральной службы охраны

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов напишут гимн для Федеральной службы охраны, передает РИА Новости.
"Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова – Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", – прокомментировал композитор.
Сам Шаганов заявил, что считает честью факт написания поэтических строк для людей, выполняющих сложные задачи.
Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) запросил у Международного олимпийского комитета (МОК) возможность использовать песню "Катюша" вместо официального гимна РФ.
Это связано с тем, что Россия лишилась права на демонстрацию государственного флага и гимна на международных турнирах по решению Спортивного арбитражного суда в декабре 2020 года. Данное решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: