Матвиенко и Шаганов напишут гимн для Федеральной службы охраны

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов напишут гимн для Федеральной службы охраны, передает РИА Новости.

"Я действительно пишу музыку для гимна ФСО, а слова – Саша Шаганов. Но пока еще ничего не утверждено, так что никаких подробностей", – прокомментировал композитор.

Сам Шаганов заявил, что считает честью факт написания поэтических строк для людей, выполняющих сложные задачи.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) запросил у Международного олимпийского комитета (МОК) возможность использовать песню "Катюша" вместо официального гимна РФ.

Это связано с тем, что Россия лишилась права на демонстрацию государственного флага и гимна на международных турнирах по решению Спортивного арбитражного суда в декабре 2020 года. Данное решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

