Аниматоры попросили кинотеатры вернуть в прокат мультфильм "Гурвинек"

Фото: кадр из мультфильма "Гурвинек: Волшебная игра"; Режиссёр - Мартин Котик, Инна Евланникова; Сценарий - Петр Неповим, Милош Киршхер, Дан Хардер, Николай Маковский, Ольга Никифорова, Андрей Галанов, Джамал Атабаев; Производство - КиноАтис, Rolling Pictures, spol. s r.o., Grid Animation

Ассоциация анимационного кино (ААК) попросила кинотеатры вернуть в прокат мультфильм "Гурвинек". От показа отечественного мультфильма было решено отказаться после скандала с лентой "Королевский корги", сообщает "Интерфакс".

Документ направлен в Ассоциацию владельцев кинотеатров и руководителей киносетей. Обращение поддержали "Рики", "Союзмультфильм", "Визарт", "Аэроплан", "Мельница", "Анимаккорд", "Паровоз", "Метроном" и другие.

Ранее Минкульт предложил прокатчику "Королевского корги" – компании "Вольга" – перенести премьеру мультфильма из-за одновременного выхода анимационных фильмов 7 марта.

В ведомстве объяснили это тем, что "Гурвинек" получил прокатное удостоверение раньше. В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что отказывается показывать отечественный мультфильм.