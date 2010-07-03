Аниматоры попросили кинотеатры вернуть в прокат мультфильм "Гурвинек"

Фото: кадр из мультфильма "Гурвинек: Волшебная игра"; Режиссёр - Мартин Котик, Инна Евланникова; Сценарий - Петр Неповим, Милош Киршхер, Дан Хардер, Николай Маковский, Ольга Никифорова, Андрей Галанов, Джамал Атабаев; Производство - КиноАтис, Rolling Pictures, spol. s r.o., Grid Animation
Ассоциация анимационного кино (ААК) попросила кинотеатры вернуть в прокат мультфильм "Гурвинек". От показа отечественного мультфильма было решено отказаться после скандала с лентой "Королевский корги", сообщает "Интерфакс".
Документ направлен в Ассоциацию владельцев кинотеатров и руководителей киносетей. Обращение поддержали "Рики", "Союзмультфильм", "Визарт", "Аэроплан", "Мельница", "Анимаккорд", "Паровоз", "Метроном" и другие.
Ранее Минкульт предложил прокатчику "Королевского корги" – компании "Вольга" – перенести премьеру мультфильма из-за одновременного выхода анимационных фильмов 7 марта.
В ведомстве объяснили это тем, что "Гурвинек" получил прокатное удостоверение раньше. В ответ Ассоциация владельцев кинотеатров заявила, что отказывается показывать отечественный мультфильм.
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