В МИД России не исключили утрату скифского золота, переданного Украине

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В России не отрицают, что скифское золото, которое было отдано Украине, может быть утрачено. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

Он напомнил, что многие вещи из музеев Украины направляются в европейские страны якобы на хранение. Так, он привел в пример вывоз икон из Киево-Печерской лавры.

"Поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба", – предупредил Студенников.

Ранее стало известно, что Нидерланды отдали коллекцию скифского золота Украине. Процесс таможенного оформления ценностей осуществлялся уже в Киеве. Теперь артефакты будут находиться в музее в Киево-Печерской лавре.

После выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проводилась с февраля по август в 2014 году в Амстердаме, когда Крым еще не был частью РФ, коллекцию частично выслали на Украину, а остальную часть Нидерланды оставили у себя до оглашения решения суда.

После крымские музеи потребовали от Нидерландов вернуть коллекцию, так как смысла в передаче золота Украине нет – артефакты являются частью республики. В июне суд постановил направить все скифское золото на Украину.



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