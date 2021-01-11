Пахмутову и Добронравова выписали из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народная артистка СССР, композитор Александра Пахмутова и поэт-песенник Николай Добронравов выписаны из больницы по выздоровлении от коронавируса и в настоящее время находятся дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на знакомую семьи.

"Да, их выписали в праздники, все хорошо", – сказала она.

По словам собеседницы, Пахмутова и Добронравов чувствуют себя очень хорошо.

О заболевании знаменитой пары стало известно 23 декабря. Пахмутова и Добронравов заразились COVID-19 в платной клинике в Барвихе. Туда они отправились на лечение, которое стоило почти полмиллиона.