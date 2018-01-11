Более миллиона человек посетили столичные музеи в праздники

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В новогодние каникулы в 77 музеях, подведомственных департаменту культуры Москвы, побывали более миллиона человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Посетить в праздники можно было не только выставки и экспозиции, но и концерты, новогодние елки, лекции и мастер-классы. Причем со 2 по 7 января все они работали бесплатно.

Посетители смогли бесплатно увидеть такие выставки, как "Необъятный Рязанов" в Новом Манеже, "Где мой дом?" в Доме-музее Марины Цветаевой, "Фарфоровый космос" в Мемориальном музее космонавтики и другие.

По словам гендиректора Мосгортура Василия Овчинникова, всего культурные мероприятия посетили 1 миллион 147 тысяч человек. Самыми популярными в это период стали усадьбы Люблино, Измайлово и музей-заповедник "Коломенское" – их гостями стали более 302 тысяч человек.

На втором по популярности месте "Царицыно", где побывали свыше 190 тысяч человек. Третье место занял Мультимедийный комплекс актуальных искусств, где в праздники время проводили больше 123 тысяч человек.

Овчинников уточнил, что много мероприятий организовали специально для детей – в 17 столичных музеях прошли Новогодние елки, которые посетили 33 тысячи маленьких гостей. Самой популярной стала елка в Музее имени А.С. Пушкина, на которую пришли 19 тысяч детей.

Коме того, в этом году 29 музеев Москвы приняли участие в акции "Музей, поздравь друзей!" и отправили друг другу подарки.