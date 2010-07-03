Департамент театров появится в структуре Минкультуры РФ

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
Департамент театров создадут в структуре министерства культуры РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.
В Москве реализованы театральные программы "Театр-детям", "Театры малых городов", "Большие гастроли", Год театра. Театральные фестивали также занимают особое место в городе, собирая многочисленную аудиторию.
Помимо этого, в городе продолжается масштабная программа по модернизации театров в рамках нацпроекта "Культура". Недавно стало известно о реконструкции Московского театра Ермоловой на Тверской улице.
"Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании департамента театров", – добавил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Он напомнил, что сейчас вполне успешно функционируют в структуре министерства департаменты музеев и кинематографии. При этом нет отдельного департамента, который бы занимался театральным искусством, отметив, что ранее в структуре министерства культуры РСФСР было подразделение, которое отвечало за работу с театрами.
Ожидается, что департамент театров начнет функционировать до конца 2019 года. В скором времени будет объявлен конкурс на его руководителя.
Ранее Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров. Он отметил, что за последние годы порядка 75% городских театров отреставрировано и приведено в порядок.
В первом полугодии 2019 года городские театры показали почти 14 тысяч спектаклей, которые посетили 3,1 миллиона зрителей. Состоялось свыше 100 премьер.
Осенний театральный сезон в рамках Года театра станет более активным и насыщенным культурными событиями. План основных мероприятий по Году театра в Москве включает 92 мероприятия. Это 12 фестивалей, 54 образовательные и развивающие программы, 26 торжественных дат.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: