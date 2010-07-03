Департамент театров появится в структуре Минкультуры РФ

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Департамент театров создадут в структуре министерства культуры РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

В Москве реализованы театральные программы "Театр-детям", "Театры малых городов", "Большие гастроли", Год театра. Театральные фестивали также занимают особое место в городе, собирая многочисленную аудиторию.

Помимо этого, в городе продолжается масштабная программа по модернизации театров в рамках нацпроекта "Культура". Недавно стало известно о реконструкции Московского театра Ермоловой на Тверской улице.

"Все это требует системного подхода и профессионального управления. В связи с этим мы приняли решение о создании департамента театров", – добавил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Он напомнил, что сейчас вполне успешно функционируют в структуре министерства департаменты музеев и кинематографии. При этом нет отдельного департамента, который бы занимался театральным искусством, отметив, что ранее в структуре министерства культуры РСФСР было подразделение, которое отвечало за работу с театрами.

Ожидается, что департамент театров начнет функционировать до конца 2019 года. В скором времени будет объявлен конкурс на его руководителя.

Ранее Сергей Собянин поддержал предложение театральных деятелей об увеличении финансирования московских театров. Он отметил, что за последние годы порядка 75% городских театров отреставрировано и приведено в порядок.

В первом полугодии 2019 года городские театры показали почти 14 тысяч спектаклей, которые посетили 3,1 миллиона зрителей. Состоялось свыше 100 премьер.

Осенний театральный сезон в рамках Года театра станет более активным и насыщенным культурными событиями. План основных мероприятий по Году театра в Москве включает 92 мероприятия. Это 12 фестивалей, 54 образовательные и развивающие программы, 26 торжественных дат.

