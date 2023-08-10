Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино".

О нововведениях и программе мероприятия расскажут:



руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;

генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;

чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия;

актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Лазарев.

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Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.