Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:12

События

Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

14 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино".

О нововведениях и программе мероприятия расскажут:

  • руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
  • генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
  • чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия;
  • актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Лазарев.

Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика