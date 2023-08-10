18:12События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную акции "Ночь кино"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
14 августа в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная культурной акции "Ночь кино".
О нововведениях и программе мероприятия расскажут:
- руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский;
- генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая;
- чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес Мехия;
- актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Лазарев.
Смотрите прямую трансляцию 14 августа в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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