Актер Ясулович заявил, что продолжает лечение в больнице

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РФ Игорь Ясулович, которого госпитализировали в столичную больницу, продолжает лечение и не делает прогнозов относительно развития своего состояния. Об этом актер заявил в беседе с ТАСС.

"Идет лечение. Сейчас будет как-то неправильно самому себе делать прогнозы, говорить свое мнение по этому поводу", – сказал 81-летний актер.

Худрук курса ГИТИСа Игорь Ясулович попал в больницу в июле. Комментируя свое состояние, он рассказал, что чувствует себя "ничего". В телеграм-каналах писали, что актера госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек.

Позже появилась информация, что самочувствие деятеля искусства резко ухудшилось. Однако эти сообщения опроверг сын актера Алексей. Уже в августе он также назвал информацию о переводе отца в реанимацию ложной.

"Звезды советского экрана": Игорь Ясулович