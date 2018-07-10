Уличные лекции об истории столичных районов проведет Музей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Татьяна Уханова

Истории столичных районов расскажут на бесплатных лекциях в рамках проекта Музея Москвы "Уличный лекторий. Местная история". Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Мероприятия пройдут с 19 июля по 12 сентября. Лекции прочитают москвоведы, историки, авторы путеводителей. Гости узнают, где находился древний район Великий посад, что общего между Китай-городом и Поднебесной, в каком месте устраивал охоту на соколов Иван Грозный, как Маргарет Тэтчер приезжала в продуктовый магазин в Крылатском и другое.

Все, кто хочет поделиться воспоминаниями о разных уголках города, фотографиями и историческими документами, могут присоединиться к проекту. Информацию опубликуют в газете проекта "Уличный лекторий. Местная история".

Вход на мероприятия свободный. Регистрация доступна по ссылке.