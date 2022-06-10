Скончалась исполнительница музыкальной темы сериала "Твин Пикс"

Фото: ТАСС/Zuma/Kay Blake
Певица Джули Круз, исполнившая вокальную партию к основной музыкальной теме сериала "Твин Пикс", скончалась в возрасте 65 лет. Об этом сообщает ТАСС.
"Она ушла из мира сего на своих условиях, без сожалений. <...> Покойся с миром, любовь моя", – написал муж артистки на странице в социальной сети.
Как сообщает газета The Guardian, в 2018 году у Круз выявили волчанку. Сама исполнительница жаловалась на хронические боли.
Помимо работы для сериала "Твин Пикс", где музыкантка также сыграла эпизодическую роль, Джули Круз записала несколько студийных альбомов.
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