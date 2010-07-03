Лепс удивился отмене выступления "Машины времени" в Кремле

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заслуженный артист России Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" в Кремле.

По словам исполнителя, который будет участвовать в праздничном мероприятии в День России, он не видит в произошедшем политической подоплеки.

"Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его политическими взглядами. Музыка и политика вещи разные", – приводит слова музыканта "Говорит Москва".

Певец также указал, что узнать причину отмены выступления невозможно. При этом он рассказал о знакомстве с Андреем Макаревичем и назвал его великолепным музыкантом.

Лидер "Машины времени" ранее объяснил отмену выступления тем, что организаторы "по-другому сверстали программу".