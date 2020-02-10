Праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" представят в Кремле

Фото: Агентство "Шедевры музыки"
Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго – это мир, полный тайн и загадок. Танго – это, прежде всего, чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность – все это есть в танго!
16 февраля Симфонический оркестр Concord Orchestra приглашает на новое, не имеющее аналогов праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы", которое посвящается Дню всех влюбленных и пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
В этом музыкально-танцевальном проекте сливается в одно целое пылающая хореография танго и страсть музыки Астора Пьяццоллы. В шоу будут разыгрываться страсти, передаваемые с помощью отточенной хореографии и, конечно же, эмоций. Благодаря уникальности этого сочетания и появилось потрясающее по своей красоте праздничное шоу "Танго страсти Астора Пьяццоллы" с невероятно яркими танцевальными номерами и прекрасной музыкой.
Проект создан Симфоническим оркестром Concord Orchestra. Постановщик – известный аргентинский хореограф Silvio Grand, настоящая звезда танго.
В праздничном шоу принимают участие танцоры – призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango в категории Tango Escenario (Буэнос-Айреc, Аргентина) и победители конкурса Tango Dance World Championship (Буэнос-Айреc, Аргентина), театр аргентинского танго Tango JAM Club, хореограф-постановщик А. Майоров. Вы услышите "Золотой голос танго" – Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят для вас песни настоящего аргентинского танго.
В новой программе в исполнении Concord Оrchestra прозвучат самые популярные произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы: Grand Tango, Chau Paris, Chiquilin de bachin, Rinascero, Oblivion, Adios Nonino, Libertango и концерты из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе".
Детали и билеты доступны по ссылке.
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