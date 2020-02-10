Скончалась оперная певица Мирелла Френи

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Оперная певица Мирелла Френи скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Это произошло дома на ее родине в Модене, сообщает "Газета.ру".

Дебют певицы состоялся в 1955 году в роли Микаэлы (опера "Кармен") на сцене Городского театра Модены. В 1974 году гастролировала с "Ла Скала" в Москве, где исполнила партию Амелии в опере "Симон Бокканегра".

Френи выступала в Нью-Йорке в Метрополитен-опере, а также на таких площадках, как "Ла Скала" в Милане, Королевский театр "Ковент-Гарден" в Лондоне и многих других.