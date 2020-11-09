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Культура

16:21

Москва онлайн: Алексей Учитель расскажет о съемках фильма "Цой"

культура Москва онлайн

Фото: кадр из фильма "Цой", режиссер – Алексей Учитель, производство – "Каропрокат"

10 ноября в кинотеатре "Каро.Октябрь" состоится пресс-показ и обсуждение фильма Алексея Учителя "Цой". О работе над картиной расскажут сам режиссер и актеры Марьяна Спивак и Игорь Верник.

Идея создать художественную картину на эту тему подпитана личным знакомством режиссера с Виктором Цоем и со всеми ключевыми людьми в жизни звезды. В фильме не будет актера в образе Цоя, в некоторых сценах будут использованы кадры с самим музыкантом из документальных фильмов Алексея Учителя.

Главный герой фильма – не музыкант, а Павел Шелест, самый обычный мужчина, который 15 августа 1990 года стал участником ДТП, унесшего жизнь кумира миллионов. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь уже никогда не будет прежней.

Смотрите прямую трансляцию 10 ноября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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