Путин посетит церемонию открытия памятника Тургеневу на Остоженке

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин 10 ноября примет участие в церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу. Также президент РФ посетит открывающийся после реконструкции дом-музей писателя на Остоженке, сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятия пройдут в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.

К юбилею Тургенева на Остоженке откроется "тургеневский квартал" – архитектурно-музейный комплекс. В него войдут отреставрированный дом-музей писателя, известный также как "дом Муму", а также приусадебная территория с садом и сквером.

Установку первого в Москве памятника Тургеневу комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала в апреле этого года. Монумент установят около дома-музея в сквере на Остоженке.

Модель памятника, в котором Тургенев изображен вместе с собакой из рассказа "Муму", создал народный художник России Сергей Казанцев.