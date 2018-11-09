09 ноября 2018, 16:45Культура
Путин посетит церемонию открытия памятника Тургеневу на Остоженке
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Владимир Путин 10 ноября примет участие в церемонии открытия памятника Ивану Тургеневу. Также президент РФ посетит открывающийся после реконструкции дом-музей писателя на Остоженке, сообщает пресс-служба Кремля.
Мероприятия пройдут в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.
К юбилею Тургенева на Остоженке откроется "тургеневский квартал" – архитектурно-музейный комплекс. В него войдут отреставрированный дом-музей писателя, известный также как "дом Муму", а также приусадебная территория с садом и сквером.
Установку первого в Москве памятника Тургеневу комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала в апреле этого года. Монумент установят около дома-музея в сквере на Остоженке.
Модель памятника, в котором Тургенев изображен вместе с собакой из рассказа "Муму", создал народный художник России Сергей Казанцев.