Темой фестиваля циркового искусства "Идол-2019" стала русская живопись

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный сообщил, что темой фестиваля циркового искусства "Идол" в этом году станет русская живопись. Его слова приводит ТАСС.

"Мы сохраняем нашу традицию и выбираем стилистику, которая ранее не была использована, в этом году это русская живопись. Мы решили представить разные направления живописи, которые будем комбинировать со средствами цирковой выразительности", – рассказал Запашный.

Вместе с тем главный художник БМГЦ Надежда Русс отметила, что декорациями и костюмами организаторы попытались выразить ощущения, которые конкретный художник пытался передать в своих произведениях. В частности, готовятся номера по картине Ивана Айвазовского "Буря на море" и работе Казимира Малевича "Черный квадрат", а также по произведению Валентина Серова "Девочка с персиками".

Кроме того, на фестивале выступят дуэт двух братьев, один из которых жонглирует своим напарником, и дрессированные слоны под руководством Сергея Гулевича. Также зрителям покажут аттракцион "Принц цирка" под руководством заслуженного артиста Украины Владислава Гончарова.

Три состава международного жюри раздадут награды за первое, второе и третье место. В состав жюри войдут, в частности, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и актер Сергей Светлаков.

VII Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2019" пройдет в БМГЦ с 12 по 22 сентября. Автору самого зрелищного номера вручат главный приз смотра – "Золотого идола".