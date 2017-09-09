Сергей Лазарев сообщил о временном уходе со сцены

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Сергей Лазарев планирует сделать продолжительную паузу и на два года оставить эстрадную сцену. Об этом артист сообщил корреспонденту "Dni.Ru". По словам певца, он намерен подумать о реализации себя в других сферах.

"В частности, очень хочется заняться новыми театральными постановками," – отметил Лазарев.

Артист рассказал, что его турне The Best завершится к декабрю, а потом практически сразу начнутся гастроли с программой "N-тур", посвященной 35-летию исполнителя. Начало запланировано на весну 2018 года.

Сергей Лазарев в 2003 году окончил школу-студию МХАТ. После этого артист сыграл главные роли в трех спектаклях московского театра имени Пушкина.

