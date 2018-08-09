Пресс-секретарь Меладзе опровергла слухи о его задержании

9 августа, 17:05
Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев
Пресс-секретарь Константина Меладзе Анастасия Драпеко опровергла информацию о задержании композитора на украино-венгерской границе, передает издание "Аргументы недели".
Она удивилась этим данным и отметила, что они не соответствуют действительности. По словам Драпенко, Меладзе 6 августа в Венгрию не ездил и границу не пересекал, сейчас он занят записью в студии.
Ранее появилась информация, что Константина Меладзе задержали венгерские пограничники, когда он пытался на автомобиле въехать на территорию Евросоюза через пропускной пункт "Лужники – Берегшурань" в Закарпатской области.
Венгерские пограничники якобы заподозрили его в подделке штампа в заграничном паспорте. Также подозрения вызвали потертости в документе. Отмечается, что Меладзе запрещен въезд в страны Евросоюза до 2020 года.
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