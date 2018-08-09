Около 400 музыкантов примут участие в летней школе в Гнесинке

9 августа, 08:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 400 музыкантов из разных стран мира примут участие в III Московской международной летней школе в колледже имени Гнесиных. Она будет проходить с 9 по 19 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для участников летней школы подготовили мастер-классы по игре на оркестровых и барочных инструментах, а также на фортепиано и органе. Кроме того, их ждут занятия по вокалу и работе симфонического оркестра. Творческие мастерские проведут по авторским методикам известных российских и зарубежных музыкантов.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В августе колледж имени Гнесиных в центре Москвы на 11 дней превратится в культурно-образовательное пространство, где соберутся молодые музыканты – школьники и студенты со всего мира. Помимо музыкальных занятий, им предложат выступить на концертах, научиться танцевать кубинскую сальсу или поиграть в настольный теннис. Для детей в летней школе будут работать развивающие группы.
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