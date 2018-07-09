Певец Шура может лишиться квартиры в Москве

9 июля, 20:33
Фото: Москва 24
Певец Шура может лишиться квартиры в центре Москвы из-за мошенников. Он владел жильем 15 лет, артист купил его в 2003 году за 45 миллионов рублей.
Долгое время певец боролся с наркозависимостью и под влиянием злоумышленников переписал недвижимость на постороннего человека. "20 мая, мой день рождения, я выхожу на улицу, в радостном таком настроении, а мне показывают бумаги на мою квартиру, что она уже не моя", – рассказал Шура телеканалу Москва 24.
Певец добавил, что намерен отстаивать права на свою собственность в судах. Шура отметил, что находится в подавленном настроении.
Новые владельцы разрешили артисту прожить в помещении еще два месяца, чтобы найти новое жилье. Певец заявил, что собирается брать ипотеку.
Певец Шура лишился квартиры в центре Москвы
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: