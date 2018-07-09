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Москва 24

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Культура

9 июля, 20:33

Певец Шура может лишиться квартиры в Москве

культура происшествия

Фото: Москва 24

Певец Шура может лишиться квартиры в центре Москвы из-за мошенников. Он владел жильем 15 лет, артист купил его в 2003 году за 45 миллионов рублей.

Долгое время певец боролся с наркозависимостью и под влиянием злоумышленников переписал недвижимость на постороннего человека. "20 мая, мой день рождения, я выхожу на улицу, в радостном таком настроении, а мне показывают бумаги на мою квартиру, что она уже не моя", – рассказал Шура телеканалу Москва 24.

Певец добавил, что намерен отстаивать права на свою собственность в судах. Шура отметил, что находится в подавленном настроении.

Новые владельцы разрешили артисту прожить в помещении еще два месяца, чтобы найти новое жилье. Певец заявил, что собирается брать ипотеку.

Певец Шура лишился квартиры в центре Москвы

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