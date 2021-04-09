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Москва 24

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Культура

14:59

На телеканале Москва 24 состоится премьера программы "Москва Раевского"

культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телеканал Москва 24 запускает новый цикл программ "Москва Раевского". Эфиры будут посвящены известным советским фильмам, в которых Москва сыграла не последнюю, а то и главную роль. Премьера состоится 10 апреля, в субботу, в 10:30.

Автор и ведущий программы Владимир Раевский расскажет, где именно в Москве рождался замысел, писался сценарий, проводились съемки и организовывались премьерные показы популярных фильмов. Каждая из этих легендарных картин – "Мимино", "Иван Васильевич меняет профессию", "Служебный роман", "Белорусский вокзал" и "Курьер" – в свое время встретились с препятствиями, которые казались на тот момент непреодолимыми. По субботам в 10:30 ведущий программы расскажет, как создателям удалось решить все проблемы и выпустить фильмы в прокат.

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