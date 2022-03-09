Гостем "The City. Говорим" станет психолог Анастасия Зайцева

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет психолог Анастасия Зайцева. Эфир передачи пройдет в ночь с 9 на 10 марта, в 00:20.

Психолог расскажет ведущему Дмитрию А. Быкову, как принимать и оказывать поддержку в большом городе.

Ранее в программе "The City. Говорим" принимала участие психолог, психодраматерапевт Анна Моисеева. В эфире Москвы 24 она рассказала, как правильно делать психотерапевтические техники и что такое заземление и освобождение от крючка.