Концерт фолк-рок-группы "ПЕЛАГЕЯ" пройдет в "Крокус Сити Холле"

Фото: пресс-служба группы "ПЕЛАГЕЯ"
Российская фолк-рок-группа "ПЕЛАГЕЯ" проведет концерт-презентацию новой программы на сцене "Крокус Сити Холла" 12 марта. Начало концерта в 19:00.
Зрителей ожидают известные народные песни в оригинальных аранжировках и авторский материал, а также великолепные костюмы и сказочное оформление сцены в стиле работ Ивана Билибина.
Программа будет представлена в новом составе. Победитель телепроекта "Голос-10" Александр Волкодав стал новым полноправным членом группы и вторым солистом коллектива. Первым голосом осталась лидер группы – "принцесса русского фолка" Пелагея.
Билеты на концерт группы можно купить в кассах "Крокус Сити Холла" или забронировать по телефону call-центра 8 (499) 550-00-55. Также приобрести билеты возможно онлайн на сайте площадки.
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