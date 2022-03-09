Концерт фолк-рок-группы "ПЕЛАГЕЯ" пройдет в "Крокус Сити Холле"

Фото: пресс-служба группы "ПЕЛАГЕЯ"

Российская фолк-рок-группа "ПЕЛАГЕЯ" проведет концерт-презентацию новой программы на сцене "Крокус Сити Холла" 12 марта. Начало концерта в 19:00.

Зрителей ожидают известные народные песни в оригинальных аранжировках и авторский материал, а также великолепные костюмы и сказочное оформление сцены в стиле работ Ивана Билибина.

Программа будет представлена в новом составе. Победитель телепроекта "Голос-10" Александр Волкодав стал новым полноправным членом группы и вторым солистом коллектива. Первым голосом осталась лидер группы – "принцесса русского фолка" Пелагея.

Билеты на концерт группы можно купить в кассах "Крокус Сити Холла" или забронировать по телефону call-центра 8 (499) 550-00-55. Также приобрести билеты возможно онлайн на сайте площадки.