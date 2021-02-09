Москва онлайн: Галина Юзефович расскажет о безумных ученых в литературе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

10 февраля в культурном центре ЗИЛ состоится лекция литературного обозревателя и преподавателя НИУ ВШЭ Галины Юзефович по теме "Книги про ученых".

Научный прогресс пугает, завораживает, вдохновляет. Писатели разных эпох не раз пытались описать ученых в своих произведениях. Романтизированный образ гениев и безумцев отразился в романе Мэри Шелли "Франкенштейн" и в "Гиперболоиде инженера Гарина" Алексея Толстого. Кто такой ученый на самом деле? Как рождаются пугающие книжные образы? Почему технический прогресс не избавляет людей от иррационального мышления в духе конспирологии? Об этом и пойдет речь на лекции.

Смотрите трансляцию 10 февраля в 19:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.