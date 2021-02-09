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Культура

17:07

Москва онлайн: Эдуард Бояков и Юрий Башмет расскажут о "Свидании в Москве"

культура Москва онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

10 февраля в МХАТ имени Горького состоится пресс-конференция, посвященная премьере музыкального спектакля "Свидание в Москве". Постановку покажут в рамках Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета. Подробнее о спектакле расскажут:

  • художественный руководитель театра Эдуард Бояков;
  • руководитель фестиваля и музыкант Юрий Башмет;
  • композитор Александр Чайковский;
  • режиссер постановки Павел Сафонов;
  • генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Гринченко.

Спектакль "Свидание в Москве" – это история любви. Героиня приезжает в столицу поступать в институт и попадает в круговорот событий. Она остается совсем одна в огромном мегаполисе без телефона и денег. Преодолевая трудности, девушка знакомится с Москвой, поступает в институт и находит любовь.

Смотрите трансляцию 10 февраля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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